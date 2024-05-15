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Общество

Новая трёхзвёздочная гостиница появится в Пскове

Новая трёхзвёздочная гостиница Cosmos Smart появится в Пскове на улице Кузнецкой, 33, сообщила корреспонденту ПАИ руководитель Фонда инвестиционного развития Псковской области Екатерина Ершова.

Фото: Telegram-канал Бориса Елкина

Гостиничный комплекс будет рассчитан на 120 мест, варианты архитектурной концепции и объёмно-планировочных решений которого обсуждали на градсовете Пскова.

Планируемый объём инвестиций составляет 1,1 млрд рублей, после ввода объекта в эксплуатацию будет создано 76 новых рабочих мест.

Помимо гостиничных номеров в здании будет размещён ресторан и конференц-зал.

Инвестпроект находится на сопровождении Фонда инвестиционного развития Псковской области.

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Новая трёхзвёздочная гостиница появится в Пскове

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