Новая трёхзвёздочная гостиница появится в Пскове

16:11, 15 мая 2024, ПАИ

Новая трёхзвёздочная гостиница Cosmos Smart появится в Пскове на улице Кузнецкой, 33, сообщила корреспонденту ПАИ руководитель Фонда инвестиционного развития Псковской области Екатерина Ершова.

Гостиничный комплекс будет рассчитан на 120 мест, варианты архитектурной концепции и объёмно-планировочных решений которого обсуждали на градсовете Пскова.

Планируемый объём инвестиций составляет 1,1 млрд рублей, после ввода объекта в эксплуатацию будет создано 76 новых рабочих мест.

Помимо гостиничных номеров в здании будет размещён ресторан и конференц-зал.

Инвестпроект находится на сопровождении Фонда инвестиционного развития Псковской области.