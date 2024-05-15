Началось последнее заседание Общественной палаты Псковской области пятого созыва
Итоговое пленарное заседание Общественной палаты Псковской области пятого созыва проходит сегодня, 15 мая, передаёт корреспондент ПАИ.
Срок полномочий палаты истекает 10 июня, напомнила председатель палаты Наталья Горбачёва.
В заседании принимают участие первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Игорь Дитрих и председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.
«Мы постоянно расширяли рамки сотрудничества, работали в тесном взаимодействии с властями, общественными организациями, бизнесом. Заключено более 30 соглашений о взаимодействии», – отметила Наталья Горбачёва.
От имени главы региона Михаила Ведерникова Вера Емельянова поблагодарила членов Общественной палаты за созидательную активность.
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