Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Началось последнее заседание Общественной палаты Псковской области пятого созыва

Итоговое пленарное заседание Общественной палаты Псковской области пятого созыва проходит сегодня, 15 мая, передаёт корреспондент ПАИ.

Началось последнее заседание Общественной палаты Псковской области пятого созыва. Фото здесь и далее: ПАИ

Срок полномочий палаты истекает 10 июня, напомнила председатель палаты Наталья Горбачёва.

В заседании принимают участие первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Игорь Дитрих и председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

«Мы постоянно расширяли рамки сотрудничества, работали в тесном взаимодействии с властями, общественными организациями, бизнесом. Заключено более 30 соглашений о взаимодействии», – отметила Наталья Горбачёва.

От имени главы региона Михаила Ведерникова Вера Емельянова поблагодарила членов Общественной палаты за созидательную активность.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












15 мая 2024

Началось последнее заседание Общественной палаты Псковской области пятого созыва
14 мая 2024

Заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева стала гостьей на «Серебряном дожде». Главное
14 мая 2024

Работу почты на селе, расширение льготной ипотеки и поддержку малочисленных народов обсудили депутаты Северо-Запада в Пскове
14 мая 2024

Владимир Путин переназначил на пост полпреда президента РФ в СЗФО Александра Гуцана
14 мая 2024

Ольга Тимофеева: Все комитеты работают на одну общую цель
14 мая 2024

Заместитель губернатора Ольга Тимофеева станет гостьей программы «Оглавление»
10 мая 2024

Госдума утвердила Михаила Мишустина на пост премьер-министра РФ
07 мая 2024

Игорь Иванов: Вместе с президентом россияне воплотят в жизнь всё задуманное

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...