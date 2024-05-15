Началось последнее заседание Общественной палаты Псковской области пятого созыва

15:17, 15 мая 2024, ПАИ

Итоговое пленарное заседание Общественной палаты Псковской области пятого созыва проходит сегодня, 15 мая, передаёт корреспондент ПАИ.

Срок полномочий палаты истекает 10 июня, напомнила председатель палаты Наталья Горбачёва.

В заседании принимают участие первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Игорь Дитрих и председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

«Мы постоянно расширяли рамки сотрудничества, работали в тесном взаимодействии с властями, общественными организациями, бизнесом. Заключено более 30 соглашений о взаимодействии», – отметила Наталья Горбачёва.

От имени главы региона Михаила Ведерникова Вера Емельянова поблагодарила членов Общественной палаты за созидательную активность.