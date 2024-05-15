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Общество

Более 850 гектаров полосы отвода на региональных дорогах Псковской области обработают от борщевика

Порядка 855 гектаров полосы отвода региональных дорог обработают от борщевика Сосновского в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе «Псковавтодора».

Более 850 гектаров полосы отвода на региональных дорогах Псковской области обработают от борщевика в этом году. Фото здесь и далее: «Псковавтодор»

При этом 687 гектаров из них будут обработаны филиалами «Псковавтодора», ещё около 168 гектаров – подрядными организациями.

«Ранняя химическая обработка борщевика гербицидами позволяет остановить его рост и прекратить дальнейшее распространение. Для достижения максимального результата работы проводят перед началом цветения растения, когда оно отрастает на 10-20 сантиметров», – отметили в «Псковавтодоре».

В регионе уже обработано более 400 гектаров. Самая большая площадь произрастания борщевика зафиксирована в Стругокрасненском, Печорском, Плюсском, Гдовском и Псковском районах.

Сегодня, 15 мая, обработано 45 гектаров земли на автомобильных дорогах: Неелово – Кудина Гора – Печоры, участок от а/д Неелово – Кудина Гора – Печоры до деревни Новый Изборск, Печоры – Пыталово – Качаново, Лавры – граница с Латвийской Республикой, Ротово – Лидва, Железово – Лавры.

Ранее сообщалось, что 90 % нарушений пользования землёй в Псковской области связаны с сорными растениями и борщевиком.

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