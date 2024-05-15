Михаил Ведерников проконтролировал ход благоустройства Сиреневого бульвара в Пскове

17:42, 15 мая 2024, ПАИ

Ход благоустройства Сиреневого бульвара в Пскове оценил губернатор Псковской области Михаил Ведерников вместе с главой города Борисом Елкиным сегодня, 15 мая, передаёт корреспондент ПАИ.

Зона будет озеленена с помощью кустарников. Кроме того, тут появятся детская площадка, спортивная площадка с велотренажёрами и воркаут-стеной. Также на месте будут оборудованы велодорожки и скамейки.

По словам главы Пскова, все необходимые материалы уже закуплены. Глава региона, в свою очередь, призвал подрядчика работать в соответствии с графиком. На окончание благоустройства отведено ещё около трёх месяцев. Дата окончания работ по контракту – 1 августа этого года.

Работы выполняются в рамках федеральной программы «Формирование современной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда».