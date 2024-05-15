Музей истории и геноцида населения Псковской области присоединился к ежегодной акции «Ночь музеев»

20:00, 15 мая 2024, ПАИ

Музей истории и геноцида населения Псковской области 1941–1944 годов присоединился к ежегодной акции «Ночь музеев». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Государственного архива Псковской области.

Жителей и гостей Пскова приглашают посетить площадку 18 мая. Посетителей ждёт авторская экскурсия, посвящённая страницам истории региона в годы временной немецко-фашистской оккупации, кинопоказ фильмов ГТРК «Псков» о событиях Великой Отечественной войны на территории Псковской области.

Впервые в музее будут представлены графические рисунки Пскова, созданные немецким ефрейтором Хайном Апелем во время оккупации. Данные материалы хранятся в личном фонде псковского краеведа М. М. Медникова. Увидят зрители и редкие фотографии города Пскова после его освобождения.

Вход свободный с 10:00 до 16:00. Обязательна предварительная запись по телефону (8 8112) 22-00-45. Участие в программе бесплатное.

Ранее сообщалось, что опубликована программа «Ночи музеев» в Изборском музее-заповеднике.