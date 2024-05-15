Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Музей истории и геноцида населения Псковской области присоединился к ежегодной акции «Ночь музеев»

Музей истории и геноцида населения Псковской области 1941–1944 годов присоединился к ежегодной акции «Ночь музеев». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Государственного архива Псковской области.

Жителей и гостей Пскова приглашают посетить площадку 18 мая. Посетителей ждёт авторская экскурсия, посвящённая страницам истории региона в годы временной немецко-фашистской оккупации, кинопоказ фильмов ГТРК «Псков» о событиях Великой Отечественной войны на территории Псковской области.

Впервые в музее будут представлены графические рисунки Пскова, созданные немецким ефрейтором Хайном Апелем во время оккупации. Данные материалы хранятся в личном фонде псковского краеведа М. М. Медникова. Увидят зрители и редкие фотографии города Пскова после его освобождения.

Вход свободный с 10:00 до 16:00. Обязательна предварительная запись по телефону (8 8112) 22-00-45. Участие в программе бесплатное.

Ранее сообщалось, что опубликована программа «Ночи музеев» в Изборском музее-заповеднике.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












15 мая 2024

Концерт «Вивальди для малышей» пройдёт в Пскове
15 мая 2024

Ансамбли «Уграда» и «Очелье» из Псковской области выступят на Всероссийском свадебном фестивале в Москве
15 мая 2024

В Псковском драмтеатре прошла премьера спектакля «Амфитрион»
15 мая 2024

«Растения-лекари» и «Игры нашего двора»: как в Пскове прошёл фестиваль детских музейных программ
15 мая 2024

Уникальная арт-резиденция молодых музыкантов из России и Белоруссии прошла в Псковской области благодаря поддержке ПФКИ
15 мая 2024

Порядка 60 заявок подали для участия в фестивале любительских театров в Псковском районе
15 мая 2024

Всероссийский театральный фестиваль «Смотри-2024» откроется в Псковской области
14 мая 2024

Псковичей приглашают участвовать в театрализованном конкурсе в рамках Дней пушкинской поэзии

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...