В Островской больнице завершился ремонт

07:43, 16 мая 2024, ПАИ

В Островской межрайонной больнице завершился косметический ремонт в клинико-диагностической лаборатории. Об этом ПАИ сообщили в медучреждении.

«Теперь мы отделили лабораторию от общего прохода на этаж, что значительно улучшит удобство и комфорт приёма», – пояснили в больнице.

Кроме того, в кабинете цитологии установили новое современное оборудование, которое позволит точно и эффективно проводить цитологические исследования, а также повысит точность результатов.

Ранее сообщалось, что в филиале Псковского онкодиспансера в Великих Луках продолжается ремонт. В кабинете клинико-лабораторной диагностики и в автоклавной заменили окна и напольное покрытие.