В Островской больнице завершился ремонт
В Островской межрайонной больнице завершился косметический ремонт в клинико-диагностической лаборатории. Об этом ПАИ сообщили в медучреждении.
«Теперь мы отделили лабораторию от общего прохода на этаж, что значительно улучшит удобство и комфорт приёма», – пояснили в больнице.
Кроме того, в кабинете цитологии установили новое современное оборудование, которое позволит точно и эффективно проводить цитологические исследования, а также повысит точность результатов.
Ранее сообщалось, что в филиале Псковского онкодиспансера в Великих Луках продолжается ремонт. В кабинете клинико-лабораторной диагностики и в автоклавной заменили окна и напольное покрытие.
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