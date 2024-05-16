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Общество

В Островской больнице завершился ремонт

В Островской межрайонной больнице завершился косметический ремонт в клинико-диагностической лаборатории. Об этом ПАИ сообщили в медучреждении.

В Островской больнице завершился ремонт. Фото: Островская межрайонная больница

«Теперь мы отделили лабораторию от общего прохода на этаж, что значительно улучшит удобство и комфорт приёма», – пояснили в больнице.

Кроме того, в кабинете цитологии установили новое современное оборудование, которое позволит точно и эффективно проводить цитологические исследования, а также повысит точность результатов.

Ранее сообщалось, что в филиале Псковского онкодиспансера в Великих Луках продолжается ремонт. В кабинете клинико-лабораторной диагностики и в автоклавной заменили окна и напольное покрытие.

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