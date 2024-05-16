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Общество

Псковские родители рассказали, как проведут летние каникулы их дети

По словам 33 % опрошенных псковских родителей, их дети проведут летние каникулы дома, а 26 % отправят детей в деревню или на дачу, следует из данных опроса SuperJob.

11 % – на Черноморское побережье, 10 % – в оздоровительный лагерь, 7 % будут путешествовать с детьми по России, 6 % поедут за границу. 3 % детей будут посещать пришкольные лагеря.. Ещё 4 % назвали другие варианты отдыха: санатории, походы, поездки к родственникам, спортивные лагеря. 10 % родителей ещё не определились с выбором места отдыха для своих детей.

Ранее сообщалось, что 6 % работающих псковичей планируют взять кредит на летний отпуск.

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