Света временно не будет в Великих Луках и районе 16 мая
Без электроэнергии временно останется одна из улиц Великих Лук и одна из деревень Великолукского района, пишет Luki-News.
16 мая с 9:00 до 17:00 света не будет на улице Зверева в Великих Луках, дома № 2, 4/3, 5, 6, 8, а также в деревне Баландино.
Кроме того, без света останутся несколько деревень в Куньинском районе.
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