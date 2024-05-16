Света временно не будет в Великих Луках и районе 16 мая

08:53, 16 мая 2024, ПАИ

Без электроэнергии временно останется одна из улиц Великих Лук и одна из деревень Великолукского района, пишет Luki-News.

16 мая с 9:00 до 17:00 света не будет на улице Зверева в Великих Луках, дома № 2, 4/3, 5, 6, 8, а также в деревне Баландино.

Кроме того, без света останутся несколько деревень в Куньинском районе.