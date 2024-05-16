ФСБ и Минцифры обсуждают ужесточение порядка продажи сим-карт

09:47, 16 мая 2024, ПАИ

ФСБ вместе с Минцифры обсуждают возможное ужесточение порядка продажи сим-карт, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Для борьбы с серым рынком сим-карт рассматривается три варианта покупки. Первый — по биометрии. Второй — только в салонах связи операторов, МФЦ и отделениях «Почты России». Третий — с помощью приложения «Госключ» (цифровой подписи), где в электронной форме подписывается договор.

Еще в апреле глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что в России планируется обязать иностранных граждан регистрироваться в единой биометрической системе при покупке сим-карты.