9 из 10 псковичей поддерживают запрет на рекламные звонки

10:45, 05 мая 2024, ПАИ

9 из 10 псковичей поддерживают запрет на рекламные звонки, следует из опроса сервиса SuperJob.

Минцифры занимается разработкой законопроекта, запрещающего рекламные звонки. Ответственность за нарушение запрета пока обсуждается, но уже сейчас можно сделать вывод о том, что данная мера востребована обществом: большинство горожан поддерживает инициативу ведомства.

Большинство псковичей (89 %) горячо поддержали инициативу Минцифры. Активнее за продвижение подобного запрета выступают респонденты старше 45 лет (90 %). Уровень поддержки проекта растёт с увеличением размера дохода: 83 % среди тех, кто получает до 50 тысяч рублей в месяц, и 89 % среди горожан с зарплатой от 100 тысяч рублей.

Среди тех, кто против запрета рекламных прозвонов, в основном менеджеры по продажам и работе с клиентами, торговые представители, операторы кол-центров и маркетологи. Однако стоит отметить, что общая доля противников составляет всего 6 % от числа опрошенных.