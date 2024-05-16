О проекте госмедиахолдинга Псковской области «Свято место» расскажут на канале «Культура.РФ»

10:23, 16 мая 2024, ПАИ

Лауреаты IV Всероссийской общественной премии «Гордость нации – 2023» встретятся в прямом эфире на канале «Культура.РФ» в четверг, 16 мая. Среди них авторы проекта государственного медиахолдинга Псковской области «Свято место» Владислава Полякова и Анна Чаплыгина.

Встреча пройдет на площадке Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы им. М. И. Рудомино в 15:00. Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире канала «Культура.РФ».

Проект госмедиахолдинга Псковской области «Свято место» завоевал первый приз IV Всероссийской общественной премии «Гордость нации – 2023». Награждение победителей прошло 2 ноября в Малом театре в Москве. Проект был посвящен 550-летию древнейшей православной обители - Псково-Печерского монастыря. Его целью было рассказать о том, что гармония и общность судьбы народов России во многом зиждятся на вере. Авторы провели серию интервью с исследователями и реконструкторами монастыря, насельниками обители, настоятелем митрополитом Тихоном. Публикации вышли в 25 региональных газетах, видеоверсии интервью показаны в эфире Общественного телевидения России (ОТР), эфире телеканала «Первый Псковский», также в эфире вышли радиоверсии программы.