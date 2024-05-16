Псковичей приглашают посетить ярмарку белорусских товаров
Как будет проходить ярмарка белорусских товаров в Пскове 17–18 мая, рассказала начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка администрации Пскова Наталья Васильева в эфире программы «Место встречи» на радиостанции «7 НЕБО» (107.1 FM).
«Проходить ярмарка будет на улице Карла Маркса – это фермерский рынок. Кто-то знает это место как бывшую автостанцию. Работать она будет с девяти утра до шести вечера. Мы стараемся развивать это пространство. У нас и фермерская ярмарка тут тоже проходит, так что это место точно не пустует», – отметила Наталья Васильева.
Белорусские производители привезут мясную продукцию: колбасы, деликатесы, мясо птицы; сыры, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия и, конечно, сгущённое молоко, рассказала она.
«Все открыто и свободно! Приходите, мы будем всем рады!» – призвала Наталья Васильева.
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