Псковичей приглашают посетить ярмарку белорусских товаров

11:26, 16 мая 2024, ПАИ

Как будет проходить ярмарка белорусских товаров в Пскове 17–18 мая, рассказала начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка администрации Пскова Наталья Васильева в эфире программы «Место встречи» на радиостанции «7 НЕБО» (107.1 FM).

«Проходить ярмарка будет на улице Карла Маркса – это фермерский рынок. Кто-то знает это место как бывшую автостанцию. Работать она будет с девяти утра до шести вечера. Мы стараемся развивать это пространство. У нас и фермерская ярмарка тут тоже проходит, так что это место точно не пустует», – отметила Наталья Васильева.

Белорусские производители привезут мясную продукцию: колбасы, деликатесы, мясо птицы; сыры, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия и, конечно, сгущённое молоко, рассказала она.

«Все открыто и свободно! Приходите, мы будем всем рады!» – призвала Наталья Васильева.