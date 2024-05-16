«Большие семейные выходные» пройдут в Пскове 1 июня

11:48, 16 мая 2024, ПАИ

«Большие семейные выходные» пройдут в Детском парке Пскова 1 июня, сообщил заместитель главы городской администрации Алексей Несмашный в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«На территории города запланировано несколько мероприятий. В частности, в Детском парке будут семейные праздники в дневное время, с 12:00 до 15:00. Приходите, пожалуйста, с семьями, с детьми поучаствовать в розыгрыше, в наших мероприятиях. Будут оборудованы развлекательные площадки, как раз приуроченные к большим семейным выходным», – рассказал гость радиоэфира.

Кроме того, 2 июня в Пскове после четырёхлетнего перерыва снова пройдёт велопарад. Участники организованного велопробега проедут по центральным улицам города. После этого их ждёт развлекательная программа: конкурс на самый оригинальный костюм, посещение различных площадок, организованных партнёрами мероприятия, игры на свежем воздухе и многое другое.