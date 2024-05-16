Жителю Пскова грозит шесть лет колонии за оплату покупок с чужой банковской карты

11:29, 16 мая 2024, ПАИ

51-летнему жителю Пскова грозит шесть лет колонии за оплату покупок с чужой банковской карты, сообщили ПАИ в прокуратуре Псковского района.

В ходе следствия установлено, что вечером 28 марта у магазина «Доброцен» на улице Чудской в Пскове мужчина нашел чужую банковскую карту с возможностью проводить бесконтактные платежи до тысячи рублей и с ее помощью решил оплатить свои покупки.

В разных магазинах Пскова мужчина купил товаров на 3107 рублей, причинив потерпевшему ущерб на указанную сумму.

Уголовное дело направлено в Псковский районный суд для рассмотрения по существу. Санкция ст. 158 ч. 3 п. «г» УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет.