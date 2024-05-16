Главную опасность кори назвала эксперт

16:09, 16 мая 2024, ПАИ

Самой главной опасностью кори является не само заболевание, а осложнения, которые несёт вирус после выздоровления, заявила врач по вакцинопрофилактике Псковской городской детской поликлиники Елена Перова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 16 мая.

По её словам, корь может привести к таким осложнениям, как пневмония, слепота, глухота, различные энцефалиты, а также в качестве осложнений могут быть затронуты различные нервы и отделы головного мозга. При этом осложнения могут возникать не только у взрослых, но и у детей.

«Вакцинация от кори не гарантирует того, что вакцинированный человек не заболеет, но вакцина облегчает течение болезни, а также сводит вероятность возникновения тяжёлых осложнений к минимуму. Так что вакцинироваться нужно для того, чтобы обезопасить себя от осложнений. Страшна не болезнь, а осложнения», – сказала Елена Перова.

Обычно корью болеют 21 день. Семь дней идёт основная фаза болезни, после которой наступает вторая фаза в 14 дней, во время которой уже не такие острые симптомы болезни, но человек продолжает оставаться заразным, уточнила специалист.

После самой болезни организм, а именно иммунная система, будет восстанавливаться от двух до трёх месяцев. В это время иммунитет человека ослаблен, и он подвержен риску заразиться другими болезнями. Поэтому в этот период особенно важно следить за своим здоровьем, подчеркнула врач.