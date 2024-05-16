Молодые псковские поэты и чтецы получили признание после конкурса «Чернильница», который поддержал ПФКИ

14:46, 16 мая 2024, ПАИ

Благодаря грантовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) в регионе состоялся конкурс для молодых поэтов и чтецов «Чернильница», организованный Псковским молодёжным центром. Об этом в беседе с корреспондентом ПАИ рассказала методист отдела досуга молодёжного центра Мария Каменская.

«Президентский фонд культурных инициатив оказал значительную поддержку, предоставляя финансовые средства для реализации гранта творческой мастерской для молодых поэтов, чтецов, писателей малого жанра и иллюстраторов «Чернильница», – подчеркнула она. Сумма выделенной субсидии на реализацию проекта по итогу конкурса ПФКИ составила порядка полумиллиона рублей.

Участие в конкурсе «Чернильница» стало шансом для многих представителей целевой группы получить оценку своего творчества и признание от экспертов в литературной сфере, добавила Мария Каменская. «Это стало отправной точкой для дальнейшего профессионального роста и развития авторского потенциала. Самое главное, что нам удалось сплотиться с участниками и поддерживать дальше их идеи. Мастер-классы, согласно номинациям конкурса, с успешными личностями вдохновили участников на новые творческие высоты и мотивировали продолжать работу в литературной сфере. Обмен опытом с заслуженными представителями профессии стал стимулом для участников проявить себя и раскрыть свой творческий потенциал», – сказала она.

В рамках проекта было проведено семь мастер-классов и семь творческих встреч для участников мастерской. «Участники мастер-классов получили не только практические навыки и технику в своей области, но и ценный опыт и знания от профессионалов. Творческие встречи стали местом для обмена идеями и опытом, где участники смогли найти вдохновение и поддержку в кругу единомышленников. Каждая встреча проходила в тёплой и дружеской атмосфере, создавая возможность для обсуждения творческих задумок и планов на будущее», – рассказала Мария Каменская.

Благодаря записи на студии звукозаписи участники получают материалы, которые могут использовать для продвижения своего творчества. Это может помочь им привлечь новую аудиторию и потенциальных издателей или продюсеров.

По итогу конкурса работы участников, которые прошли отбор у членов жюри, попали в сборник. Он представляет продукт, созданный молодёжью от текстов до иллюстрации. Эти книги распределены между участниками конкурса и переданы в библиотеки города.

«Благодаря этому мы смогли реализовать свою идею и воплотить её в жизнь, что способствовало развитию культурной сферы и обогащению общественной жизни. Эта поддержка является ярким примером взаимодействия между фондом и творческими личностями, которые благодаря ей могут раскрыть свой творческий потенциал и вдохновение», – подчеркнула Мария Каменская.

Отметим, 17 мая Президентский фонд культурных инициатив отметит трёхлетие: в этот день президент России Владимир Путин подписал указ о его создании.