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Молодые псковские поэты и чтецы получили признание после конкурса «Чернильница», который поддержал ПФКИ

Благодаря грантовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) в регионе состоялся конкурс для молодых поэтов и чтецов «Чернильница», организованный Псковским молодёжным центром. Об этом в беседе с корреспондентом ПАИ рассказала методист отдела досуга молодёжного центра Мария Каменская.

Молодые псковские поэты и чтецы получили признание после конкурса «Чернильница», который поддержал ПФКИ. Фото здесь и далее предоставили авторы проекта

«Президентский фонд культурных инициатив оказал значительную поддержку, предоставляя финансовые средства для реализации гранта творческой мастерской для молодых поэтов, чтецов, писателей малого жанра и иллюстраторов «Чернильница», – подчеркнула она. Сумма выделенной субсидии на реализацию проекта по итогу конкурса ПФКИ составила порядка полумиллиона рублей.

Участие в конкурсе «Чернильница» стало шансом для многих представителей целевой группы получить оценку своего творчества и признание от экспертов в литературной сфере, добавила Мария Каменская. «Это стало отправной точкой для дальнейшего профессионального роста и развития авторского потенциала. Самое главное, что нам удалось сплотиться с участниками и поддерживать дальше их идеи. Мастер-классы, согласно номинациям конкурса, с успешными личностями вдохновили участников на новые творческие высоты и мотивировали продолжать работу в литературной сфере. Обмен опытом с заслуженными представителями профессии стал стимулом для участников проявить себя и раскрыть свой творческий потенциал», – сказала она.

В рамках проекта было проведено семь мастер-классов и семь творческих встреч для участников мастерской. «Участники мастер-классов получили не только практические навыки и технику в своей области, но и ценный опыт и знания от профессионалов. Творческие встречи стали местом для обмена идеями и опытом, где участники смогли найти вдохновение и поддержку в кругу единомышленников. Каждая встреча проходила в тёплой и дружеской атмосфере, создавая возможность для обсуждения творческих задумок и планов на будущее», – рассказала Мария Каменская.

Благодаря записи на студии звукозаписи участники получают материалы, которые могут использовать для продвижения своего творчества. Это может помочь им привлечь новую аудиторию и потенциальных издателей или продюсеров.

По итогу конкурса работы участников, которые прошли отбор у членов жюри, попали в сборник. Он представляет продукт, созданный молодёжью от текстов до иллюстрации. Эти книги распределены между участниками конкурса и переданы в библиотеки города.

«Благодаря этому мы смогли реализовать свою идею и воплотить её в жизнь, что способствовало развитию культурной сферы и обогащению общественной жизни. Эта поддержка является ярким примером взаимодействия между фондом и творческими личностями, которые благодаря ей могут раскрыть свой творческий потенциал и вдохновение», – подчеркнула Мария Каменская.

Отметим, 17 мая Президентский фонд культурных инициатив отметит трёхлетие: в этот день президент России Владимир Путин подписал указ о его создании.

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