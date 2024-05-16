Мемориал в сквере у Дома офицеров в Пскове отремонтируют до 16 августа

15:38, 16 мая 2024, ПАИ

Мемориал в сквере у Дома офицеров, посвящённый воинам Псковского гарнизона и псковичам, погибшим при выполнении боевых и специальных задач во второй половине ХХ века, отремонтируют до 16 августа. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Подрядчику предстоит отремонтировать лестницы и площадки мемориала, обновить полированные плиты за каменным крестом, а также отремонтировать колонны часовни. Работы по ремонту мемориала будут выполняться с учётом проекта по обеспечению сохранности объектов культурного наследия и оценкой воздействия проводимых работ на объектах культурного наследия.

Вопрос необходимости ремонта губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассмотрел во время личного приёма граждан по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина. Псковичка Ольга Иванова обратила внимание главы региона на отсутствие дорожек на территории, прилегающей к мемориалу. Михаил Ведерников пообещал, что сам памятник отремонтируют в 2024 году, а дорожки сделают чуть позже: после процедуры передачи земель.