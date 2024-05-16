Могилу погибшего в Чечне солдата привели в порядок стругокрасненские школьники
Учащиеся шестого класса Стругокрасненской школы привели в порядок могилу погибшего в Чечне военнослужащего Михаила Григорьева, пишет газета «Струги».
Ребята убрали листву и пропололи территорию, отметили в газете.
Михаил Григорьев – гвардии рядовой, стрелок 693-го гвардейского мотострелкового полка. Награждён орденом Мужества (посмертно), напомнили в издании.
Ранее сообщалось, что в Великих Луках студенты привели в порядок могилу командира кавалерийского партизанского отряда Андрея Петрова.
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