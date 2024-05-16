Наталья Фёдорова приняла участие в открытии III Всероссийского фестиваля любительских театров «Смотри-2024»
Глава Псковского района Наталья Фёдорова приняла участие в открытии III Всероссийского театрального фестиваля-конкурса любительских театральных коллективов «Смотри-2024». Об этом она сообщила в своём телеграм-канале.
За четыре дня в Родинском доме культуры будет показано 25 самых разноплановых спектаклей.
«Ребята, увлечённые театром, приехали к нам из различных городов России – Москвы, Санкт-Петербурга, Гатчины, Пушкина, Калуги, Оренбурга, Сортавалы. Конечно, среди участников и местные коллективы – из Пскова, Псковского и других районов области. Этот фестиваль является прекрасной возможностью для ребят приобщиться к театру, подружиться и поделиться опытом! Поздравляю участников с открытием фестиваля и желаю всем коллективам успешных постановок!» – отметила Наталья Фёдорова.
Всех желающих Роднинский дом культуры приглашает на фестиваль «Смотри» с 16 по 19 мая, подчеркнула глава района.
Наталья Фёдорова приняла участие в открытии III Всероссийского фестиваля любительских театров «Смотри-2024»
Эксперты в программе «Проект Реставрация» рассказали, какой вид лемеха используется в псковских церквях
Открытие Всероссийского фестиваля любительских театров «Смотри-2024» проходит в Псковском районе
Эксперты в программе «Проект Реставрация» развеяли миф о том, что церковь в Кижах построена без гвоздей