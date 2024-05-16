Открытие Всероссийского фестиваля любительских театров «Смотри-2024» проходит в Псковском районе
Открытие Всероссийского театрального фестиваля-конкурса любительских театральных коллективов «Смотри-2024» проходит в деревне Родина Псковского района сегодня, 16 мая. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.
Фестиваль-конкурс проходит в третий раз. В этом году в рамках фестиваля предусмотрены показы 25 спектаклей театров из разных городов России. В Псковскую область приедут артисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Калуги, Сортавалы, Оренбурга.
С афишей мероприятия можно ознакомиться здесь.
Ранее сообщалось, что театральные коллективы со всей России подали для участия в фестивале около 60 заявок.
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Открытие Всероссийского фестиваля любительских театров «Смотри-2024» проходит в Псковском районе
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