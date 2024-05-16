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Культура

Открытие Всероссийского фестиваля любительских театров «Смотри-2024» проходит в Псковском районе

Открытие Всероссийского театрального фестиваля-конкурса любительских театральных коллективов «Смотри-2024» проходит в деревне Родина Псковского района сегодня, 16 мая. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Всероссийский театральный фестиваль-конкурс любительских театральных коллективов «Смотри-2024» проходит в Пскове. Фото здесь и далее: ПАИ

Фестиваль-конкурс проходит в третий раз. В этом году в рамках фестиваля предусмотрены показы 25 спектаклей театров из разных городов России. В Псковскую область приедут артисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Калуги, Сортавалы, Оренбурга.

  • Открытие Всероссийского театрального фестиваля-конкурса любительских театральных коллективов «Смотри-2024» проходит в деревне Родина Псковского района
    Фото: ПАИ
  • Открытие Всероссийского театрального фестиваля-конкурса любительских театральных коллективов «Смотри-2024» проходит в деревне Родина Псковского района
    Фото: ПАИ
  • Открытие Всероссийского театрального фестиваля-конкурса любительских театральных коллективов «Смотри-2024» проходит в деревне Родина Псковского района
    Фото: ПАИ
  • Открытие Всероссийского театрального фестиваля-конкурса любительских театральных коллективов «Смотри-2024» проходит в деревне Родина Псковского района
    Фото: ПАИ
  • Открытие Всероссийского театрального фестиваля-конкурса любительских театральных коллективов «Смотри-2024» проходит в деревне Родина Псковского района
    Фото: ПАИ
  • Открытие Всероссийского театрального фестиваля-конкурса любительских театральных коллективов «Смотри-2024» проходит в деревне Родина Псковского района
    Фото: ПАИ
  • Открытие Всероссийского театрального фестиваля-конкурса любительских театральных коллективов «Смотри-2024» проходит в деревне Родина Псковского района
    Фото: ПАИ
  • Открытие Всероссийского театрального фестиваля-конкурса любительских театральных коллективов «Смотри-2024» проходит в деревне Родина Псковского района
    Фото: ПАИ
  • Открытие Всероссийского театрального фестиваля-конкурса любительских театральных коллективов «Смотри-2024» проходит в деревне Родина Псковского района
    Фото: ПАИ
  • Открытие Всероссийского театрального фестиваля-конкурса любительских театральных коллективов «Смотри-2024» проходит в деревне Родина Псковского района
    Фото: ПАИ

С афишей мероприятия можно ознакомиться здесь.

Ранее сообщалось, что театральные коллективы со всей России подали для участия в фестивале около 60 заявок.

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