Открытие Всероссийского фестиваля любительских театров «Смотри-2024» проходит в Псковском районе

18:21, 16 мая 2024, ПАИ

Открытие Всероссийского театрального фестиваля-конкурса любительских театральных коллективов «Смотри-2024» проходит в деревне Родина Псковского района сегодня, 16 мая. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Фестиваль-конкурс проходит в третий раз. В этом году в рамках фестиваля предусмотрены показы 25 спектаклей театров из разных городов России. В Псковскую область приедут артисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Калуги, Сортавалы, Оренбурга.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



















С афишей мероприятия можно ознакомиться здесь.

Ранее сообщалось, что театральные коллективы со всей России подали для участия в фестивале около 60 заявок.