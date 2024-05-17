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Общество

В Пскове началась регистрация участников акции «На работу на велосипеде»

В Пскове началась регистрация участников акции «На работу на велосипеде», которая пройдёт 24 мая. Об этом ПАИ сообщили в городском молодёжном центре.

Фото городского молодежного центра

Организаторы акции предлагают всем желающим хотя бы на один день отказаться от автомобилей и совершить свой путь до места работы или учёбы на велосипеде или самокате.

Чтобы поощрить любителей велопрогулок, в городе будут работать «энергетические точки». Здесь участники смогут получить бонусы от партнёров акции. Также на этих точках участники получат подарки от организаторов — наклейку, номерок на велосипед или значок.

В этом году будут открыты три организационные точки: на площади Победы (между остановкой и Аллей героев), в сквере 60-летия Великого Октября (Четыре угла) и возле Центральной городской аптеки (Октябрьский проспект, 16). Здесь организаторы акции помогут участникам закрепить номерки на велосипеды. Кроме того, именно здесь можно будет получить энергетический батончик вместе с брендированной продукцией.

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