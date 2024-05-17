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Культура

Какие мероприятия можно посетить в Псковской филармонии – рассказывает эксперт в медиацентре ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая последним филармоническим мероприятиям 80-го сезона, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 17 мая.

Закрытие филармонического сезона обсуждают в медиацентре ПАИ. Фото: ПАИ

Какими концертами и постановками Псковская областная филармония завершит сезон, какие произведения прозвучат, какие артисты и музыканты приедут, как попасть на эти мероприятия?

Об этом и многом другом рассказывает художественный руководитель и главный дирижёр Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Алексей Репников.

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