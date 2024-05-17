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Сергей Маленко: Нам важно понять, как разговаривать о союзничестве с молодой аудиторией

О значимости понимания того, как разговаривать о союзничестве с молодой аудиторией, рассказал заместитель начальника Управления президента РФ по приграничному сотрудничеству Сергей Маленко во время пленарного заседания «Проекты Союзного государства в сфере высшего образования и молодёжной политики», которое проходит в рамках II Российско-белорусского форума студенческих СМИ «Индустрия медиа» в ПсковГУ сегодня, 17 мая, передаёт корреспондент ПАИ.

Сергей Маленко: «Нам важно понять, как разговаривать о союзничестве с молодой аудиторией». Фото: ПАИ

«Мы внимательно смотрим на молодёжные мероприятия в сфере Союзного государства. Нам важно понять, как разговаривать о союзничестве с молодой аудиторией. Вам была представлена обширная работа по сотрудничеству России и Белоруссии. Тема, связанная с комплексным планом в сфере молодёжной политики, – это важная задача. Россия выполняет свои обязательства: запускаются механизмы смены поколений. После стабилизации военно-политической ситуации наши страны будут в новой реальности, поэтому нам нужно понимать, как мы будем взаимодействовать спустя 25–30 лет», – сказал Сергей Маленко.

Во всём мире остро стоит вопрос создания единого подхода к сохранению историко-культурного наследия, отметил спикер. «Мы сталкиваемся с преступным процессом, который пытается пересмотреть даже итоги Нюрнбергского процесса. Нам говорят, что мы совершенно другие люди. Нам нужно сопротивляться этой лжи и самим выбирать, как работают наши медиа», – подчеркнул он.

Сергей Маленко поддержал создание на базе Псковского государственного университета медиахаба. «Я полностью поддерживаю, чтобы состоялось что-то постоянно действующее на базе ПсковГУ по работе в этом информационном ключе. Это мера донесения реальности, а не мера противоборства. Нас ведь невозможно отменить, у нас есть предки, нам нужно доносить правду», – отметил он.

Напомним, сегодня губернатор Псковской области Михаил Ведерников предложил создать на базе ПсковГУ медиахаб, который будет продвигать ценности культуры России и Белоруссии, воспитывать лидеров общественных мнений.

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