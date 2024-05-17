Губернаторский симфонический оркестр выступит с гала-концертом в Изборске 12 июня

17:05, 17 мая 2024, ПАИ

Гала-концерт «На страже мира» Губернаторского симфонического оркестра Псковской области состоится в Изборске 12 июня, сообщил художественный руководитель и главный дирижёр оркестра Алексей Репников на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 17 мая.

«Сейчас мы в стадии договорённости. Будет полноценный грандиозный концерт с русской музыкой и вокалистами», – отметил Алексей Репников.

Основу концерта составят произведения композитора Петра Чайковского, оркестр исполнит фрагменты из опер «Мазепа» и «Пиковая дама», а также некоторые произведения композитора Николая Римского-Корсакова. «Это будет концерт с популярной классической музыкой. Все мотивы будут знакомы и узнаваемы», – подчеркнул дирижёр.

Кроме того, в рамках Дней пушкинской поэзии и русской культуры 6 июня Губернаторский симфонический оркестр Псковской области выступит с актёрами из ВГИКа, 8 июня вновь будет озвучивать мультсериал «Пушкин и… Михайловское», а 9 июня выступит в дендропарке в Пскове с двумя концертами.