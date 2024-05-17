Первые региональные соревнования профмастерства бригад скорой помощи пройдут в Псковской области

18:25, 17 мая 2024, ПАИ

Первые региональные соревнования профессионального мастерства бригад скорой медицинской помощи состоятся в Псковской области 18 мая. Мероприятие проходит при поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Такие соревнования профмастерства планируется сделать ежегодными.

Участие в мероприятии примут 23 команды из Пскова, Великих Лук, районов и муниципальных округов, команд Псковского и Великолукского медицинских колледжей. Лучшие команды определят по итогам прохождения пяти этапов. Медицинские бригады покажут свои теоретические знания, навыки диагностики и оказания первой помощи. Члены жюри также оценят мастерство водителей в управлении спецтранспортом.

Целью соревнований является повышение готовности работников скорой медицинской помощи и территориального центра медицины катастроф.

Инициатива проведения регионального конкурса принадлежит главному врачу Псковской станции скорой медицинской помощи Денису Сачкову. Поводом для учреждения областных соревнований стала победа псковских медиков в межрегиональном конкурсе профмастерства, который прошел 18 августа в Туле. Медики из Великих Лук взяли I место в номинации «Лучшая фельдшерская бригада медицинской помощи и медицины катастроф», а водитель команды взял II место в номинации «Лучший водитель».