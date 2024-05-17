Схема движения автобусов изменилась в Пскове из-за ремонта улицы Яна Фабрициуса

11:08, 17 мая 2024, ПАИ

Схема движения общественного транспорта изменилась в Пскове из-за капремонта улицы Яна Фабрициуса на участке от улицы Металлистов до улицы Вокзальной, сообщили ПАИ в пресс-службе «Псковпассажиравтотранса».

В связи с перекрытием движения на перекрёстке улиц Бастионной и Гагарина с сегодняшнего дня, 17 мая, до 31 мая изменится схема движения автобусов общественного транспорта.

Автобусы маршрутов № 1, 14, 14а, 17, 116 от вокзала следуют по улице Вокзальной, направо через остановку «Виадук» до улицы Льва Толстого, налево по улице Льва Толстого до улицы Вокзальной, по Вокзальной на Октябрьский проспект и далее по маршрутам.

Автобусы маршрутов № 109, 213, 214, 115, 122, 126, 129, 130 от вокзала поедут по улицам Яна Фабрициуса, Гражданской с выездом на Октябрьский проспект с остановкой «Летний сад» и далее по маршрутам.

Автобусы маршрутов № 119, 139, 150, 151, 161 будут курсировать по улице Николая Васильева, далее по улице Льва Толстого до улицы Вокзальной, по Вокзальной на Октябрьский проспект и далее по маршрутам.

Автобусы маршрутов № 9, 12, 53, 101, 106, 108, 117 от вокзала следуют по улице Вокзальной до Крестовского шоссе, далее направо по маршрутам. Вводится временная остановка на улице Вокзальной. Остановка на улице Гагарина исключается. В обратном направлении автобусы двигаются с Крестовского шоссе, после виадука поворачивают направо на улицу Вокзальную, далее направо на улицу Льва Толстого, направо к остановке «Речная улица» до улицы Вокзальной и далее на вокзал.

Посадка и высадка пассажиров на автобусной остановке, которая расположена на улице Гагарина, во время перекрытия перекрёстка не осуществляется.