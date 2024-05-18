Российские дипломы бакалавриата приравняют к дипломам нового образца

15:07, 18 мая 2024, ПАИ

Российские дипломы бакалавриата приравняют к дипломам нового образца, сообщает РИА новости со ссылкой на Минобрнауки РФ.

В сообщении министерства сообщается, что студентам предоставят возможность завершить обучение по образовательной программе, на которую они поступили.

Уточняется, что будет установлено соответствие действующих в настоящее время специальностей и направлений подготовки специальностям, утвержденным в рамках обновленной системы высшего образования. При переходе на нее выпускникам бакалавриата будет предоставлена возможность продолжить обучение по программам специализированного высшего образования – магистратуры.

Ранее министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявлял, что с 2025 года в России не будет понятия бакалавра.