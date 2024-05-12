Псковичи Александр и Ольга поженились на Всероссийском свадебном фестивале

18:32, 12 мая 2024, ПАИ

Более 150 пар вступили в семейный союз и отпраздновали свадьбу вместе с посетителями выставки-форума «Россия». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Торжественное мероприятие состоялось сегодня, 12 мая, в день открытия первого Всероссийского свадебного фестиваля. Среди пар, вступивших в брак, – Александр и Ольга из Пскова.

Молодожены приняли участие в церемонии бракосочетания в фольклорных нарядах, которые отражают старинные свадебные традиции Псковской губернии.

Свадебное платье невесты представляло собой праздничную рубаху и распашной косоклинный сарафан, украшенный кружевом и бантами. Голову невесты покрывают жемчужный шишак и фата. На шее – ряды жемчужных нитей.

Жених был одет в льняную косоворотку с вышитым поясом, жилетку, порты и полушерстяной картуз.

Псковская пара стала частью массовой многонациональной церемонии, в которой жители разных регионов РФ смогли продемонстрировать разнообразие свадебных традиций народов.

В рамках программы более 150 пар молодых прошли по территории ВДНХ в свадебном шествии в сопровождении цыганского музыкального ансамбля, гармонистов, аниматоров и цирковых артистов. Они прошли от арки главного входа ВДНХ до главной уличной сцены выставки «Россия», где и состоялось главное событие в их жизни – торжественная церемония бракосочетания.

Ведущими церемонии выступила семейная пара Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук, а брак официально зарегистрировали сотрудники Управления ЗАГС Москвы. Первый танец молодожены исполнили под песню Юлианны Карауловой «Внеорбитные».

Молодожёны отметили, что рады представлять Псковскую область на Всероссийском свадебном фестивале.

Ещё одна псковская пара сыграет свадьбу на выставке «Россия» уже 18 мая в рамках межрегиональной церемонии СЗФО. Все это время на региональном стенде выставки «Россия» работает экспозиция, демонстрирующая псковские свадебные традиции.

Свадебный фестиваль продлится до 19 мая включительно. Каждый день события, начиная с 13 мая, будет посвящен одному из этапов свадебного обряда: сватовству, помолвке и обручению, девичнику и мальчишнику, выкупу и свадебным гуляниям, свадебному пиру. Организаторы отмечают, что программа покажет гостям выставки, что традиции могут быть современными и актуальными, продемонстрирует, насколько разнообразна и неповторима культура в разных регионах страны.

Напомним, выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября 2023 года на территории ВДНХ в Москве по решению президента РФ Владимира Путина. Изначально мероприятие должно было продлиться до середины апреля 2024 года, однако глава государства предложил продлить выставку на летний период.

О том, как регион принимает участие в мероприятии, читайте в специальном сюжете ПАИ.