Борис Елкин поздравил музейщиков с профессиональным праздником

19:35, 18 мая 2024, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин поздравил музейных работников с профессиональным праздником в Международный день музеев, который отмечается сегодня, 18 мая. Об этом глава города сообщил в своём телеграм-канале.

«Сегодня отмечается праздник удивительных учреждений, которые сохраняют наше культурное наследие, позволяют окунуться в историю, искусство, культуру и помогают нам лучше понять мир вокруг нас. В Международный день музеев поздравляю всех музейных работников с праздником и желаю, чтобы каждый музей становился для людей источником вдохновения и новых открытий! Настоящий кладезь таких открытий - наш Псковский музей-заповедник, где хранятся шедевры мирового искусства. Среди них и произведения великого мариниста Ивана Константиновича Айвазовского - одного из моих любимых художников», – написал Борис Елкин.

В пример глава Пскова привёл картину «Лунная ночь в Крыму», написанную Айвазовским в 1862 году. Полотно подарил городу общественный деятель и благотворитель Николай Федорович Фан-дер-Флит. Он же построил художественно-промышленную школу, где теперь располагается Картинная галерея, отметил Борис Елкин.