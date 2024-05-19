Продолжается реставрация иконостаса церкви Сорока Севастийских Мучеников в Печорах

19:30, 19 мая 2024, ПАИ

Иконостас церкви Сорока Севастийских мучеников в Печорах продолжают реставрировать специалисты. Материал золочения элементов иконостаса –сусальное золото. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»







Реставрация проходит в Пскове, а наиболее сложные элементы и живопись были переданы в Санкт-Петербург.

️Основной мотив резьбы – ветви, виноградная лоза, цветы лилии.️ Наиболее декорирован первый ярус иконостаса с «Царскими дверьми». Над северными и южными дверями помещены резные головки херувимов.