Онколог рассказал о тревожных симптомах болезней лёгких

23:08, 19 мая 2024, ПАИ

Симптомы, которые указывают на серьёзные проблемы с лёгкими, назвал врач-онколог высшей категории, торакальный хирург, кандидат медицинских наук Андрей Нефёдов в беседе с «Известями».

К тревожным признакам он отнёс кашель, который продолжается более трёх недель. Также важно изменение его характера. Вместе с кашлем может появляться хрипота, мокрота или кровь. Вместе с тем к признакам болезней лёгких или дыхательных путей относится боль в груди, одышка и быстрая потеря веса.

Кроме того, курильщикам для профилактики необходимо проходить низкодозную компьютерную томографию (НДКТ). Эта процедура занимает порядка 30 минут. С помощью неё можно выявить даже самые маленькие образования в лёгких.

Для точной диагностики стоит обратиться к врачу-пульмонологу или торакальному хирургу и не заниматься самолечением, заключил врач.