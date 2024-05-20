На 15% выросли зарплаты курьеров в России

07:46, 20 мая 2024, ПАИ

Зарплаты курьеров выросли на 15 % за год, а спрос на специалистов – на 20 % по сравнению с прошлым годом, пишет ТАСС со ссылкой на исследования платформы «Авито работа» и СДЭК.

Компании стали чаще прибегать к гибкому графику работы, чтобы справиться с дефицитом кадров. Кроме того, в вакансиях для курьеров появилась возможность быстрого трудоустройства и работы рядом с домом.

Курьерам в апреле в среднем готовы были предложить 79 798 рублей в месяц, следует из результатов исследования.

Работа курьером является одной из самых востребованных – в апреле доля вакансий для таких специалистов составила 5,2 % от всего количества предложений, за последний месяц число предложений курьерам выросло на 4 %.

Ранее сообщалось, что 64 % псковских отцов и матерей довольны местом работы своих детей.