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Происшествия

Десять пожаров произошло в Псковской области за двое суток

Десять пожаров ликвидировали пожарные подразделения в Псковской области за минувшие выходные, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

18 мая в 6:32 в деревне Черняковицы Псковского района в неиспользуемом строении на первом этаже огонь повредил стену. Пожарным удалось спасти здание. Предварительно, причиной возгорания стал поджог.

В 10:53 в деревне Галузино Себежского района сгорел жилой дом и две хозяйственные постройки. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём.

В 11:21 в деревне Уграда Псковского района огонь повредил три гаража и хозяйственную постройку, а также сгорело бесхозное строение. Сотрудники пожарного подразделения эвакуировали четыре газовых баллона. Предварительной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём.

В 15:48 в деревне Феофилова Пустынь Стругокрасненского муниципального округа сгорела хозяйственная постройка. Предварительная причина возгорания – неисправность печного оборудования.

В 16:28 в нежилом многоквартирном доме на улице Юбилейной в Пскове выгорела одна комната, во второй огонь повредил стену и кровлю.

В 16:39 на девятом километре «Северного обхода» в Псковском районе загорелся автомобиль ГАЗ «Валдай». Огонь повредил моторный отсек, салон автомобиля полностью выгорел изнутри. Предварительно, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём.

В 18:31 на улице Дружбы в Великих Луках сгорел пластиковый контейнер. Предварительной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём.

В 23:15 в деревне Власково Великолукского района сгорел жилой дом. В результате пожара погибла 48-летняя женщина, а также пострадали 71-летняя женщина и 48-летний мужчина, их госпитализировали. Предварительно, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём.

В 23:26 района на улице Октябрьской в деревне Лющик Бежаницкого района полностью выгорел одноэтажный многоквартирный жилой дом. В результате пожара погибли мужчина и женщина. Пожарным удалось спасти три хозяйственные постройки и жилой дом. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём.

19 мая в 14:45 в СНТ «Печатник» в Великих Луках выгорела хозяйственная постройка. Предварительно, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки на вводе в строение. Пожарным удалось спасти дом и баню.

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