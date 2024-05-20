Кратковременные дожди и грозы прогнозируют в Псковской области 21 мая

11:07, 20 мая 2024, ПАИ

Переменная облачность ожидается в Псковской области 21 мая. Местами синоптики прогнозируют кратковременные дожди, в отдельных районах – с грозой, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Северный ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду, при грозе он будет порывистый. Температура воздуха по региону ночью составит от +5 до +10 градусов, днём будет держаться в пределах от +19 до +24 градусов.

Атмосферное давление будет высоким.