В Госдуме предложили снизить пенсионный возраст для многодетных матерей

12:17, 20 мая 2024, ПАИ

В Госдуме РФ предложили снизить пенсионный возраст для женщин, родивших трёх и более детей, сообщает РИА Новости.

Согласно законопроекту, возраст выхода на пенсию для женщин, которые родили троих детей, снижается до 54 лет, для женщин, родивших четырёх детей, – до 52 лет.

Женщины, которые родили четырёх и трёх детей и воспитали их до восьми лет, имеют право выйти на страховую пенсию по старости в 56 и 57 лет соответственно. При этом у них должен быть страховой стаж не менее 15 лет. А тем, кто родил и воспитал пять и более детей, предоставляется возможность досрочного выхода на пенсию в 50 лет.

Отметим, президент РФ Владимир Путин объявил 2024 год в России Годом семьи. Решение принято в целях популяризации государственной политики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей.