Михаил Васильев - о форуме студенческих СМИ в Пскове: Молодёжь должна понимать, что такое качественный контент

12:44, 20 мая 2024, ПАИ

Молодёжь должна понимать, что такое качественный контент, уверен председатель ПРОО Центр социального проектирования и добровольчества «Команда 2018» Михаил Васильев. Так он прокомментировал проходивший в Пскове российско-белорусский форум студенческих СМИ «Индустрия медиа».

«Форум - это способ обмена мнениями и позициями по определенным проблемам и тематикам, возможность выработать на основе взаимного диалога наиболее оптимальные варианты решений. Кроме того, это мощный нетворкинг, способ сформировать социальный капитал у участников. Ну и, в-третьих, конечно, это обмен и рост компетенций», - отметил Васильев.

По его словам, проектная составляющая с фокусом на сохранение историко-культурного наследия двух стран как никогда актуальна в настоящее время. «Те молодежные медиаинициативы, которые будут поддержаны, должны способствовать более целостно формировать информационную повестку внутри своих молодежных аудиторий», - заключил спикер.