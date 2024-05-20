Алексей Наумец рассказал о программе переобучения псковских военнослужащих, вернувшихся с СВО

15:33, 20 мая 2024, ПАИ

Программа профессиональной переподготовки для бывших участников СВО реализуется в Псковской области в рамках работы фонда «Защитники Отечества». Об этом в интервью телеканалу Совета Федерации «Вместе-РФ» рассказал сенатор Алексей Наумец.

«Тем, кто не может продолжать проходить службу в Вооружённых силах, Министерство обороны предлагает перейти на другой род деятельности. Например, работать в военных комиссариатах или военных учебных заведениях», – отметил сенатор.

Более 40 псковских военнослужащих с осени 2023 года уже прошли программы переобучения, подчеркнул Алексей Наумец. При этом в программу включены и члены их семей. «Это широкий спектр профессий, практически все учебные заведения Псковской области задействованы в этой программе», – уточнил сенатор.

«Это было бы ЧП в области, если бы кто-то отказал в трудоустройстве или же не вернул бывшего военнослужащего на его прежнее рабочее место», – сказал Алексей Наумец и добавил, что сами предприятия заинтересованы в том, чтобы бывшие участники СВО возвращались и переобучались на новую специальность.

С 20 по 22 мая в Совете Федерации проходят Дни Псковской области. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов возглавляют официальную делегацию региона. Представители власти Псковской области расскажут сенаторам о наиболее значимых для региона проектах развития.