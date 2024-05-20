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Алексей Наумец: Я очень горд, что имел честь служить в 76-й дивизии

«Я очень горд и благодарен судьбе, что в своё время два раза, за период моей службы, имел честь служить в 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии», – сказал сенатор от Псковской области Алексей Наумец в интервью телеканалу Совета Федерации «Вместе-РФ».

Алексей Наумец: «Я очень горд и благодарен судьбе, что имел честь служить в 76-й дивизии». Скриншот из эфира телеканала Совета Федерации «Вместе-РФ»

«Я вам скажу только цифры, а вы сами поймёте, горжусь ли я [службой в 76-й дивизии. – ПАИ]. За годы Великой Отечественной войны в 76-й дивизии звания Героя Советского Союза удостоены 50 человек. В послевоенные годы на сегодняшний день в дивизии – 60 Героев Российской Федерации. Только за период специальной военной операции – 23 Героя Российской Федерации», – сказал Алексей Наумец.

«Скажите, после этих цифр у вас будет гордость за то, где ты живёшь? И это только дивизия», – отметил сенатор и подчеркнул, что 76-я дивизия вызывает у него чувство гордости за свой регион, за военных, которые там живут, за членов семей военнослужащих.

Он также напомнил и о других военнослужащих из Псковской области. «Мы говорим про ребят, про героев из второй бригады специального назначения, наших лётчиков военно-транспортной авиации, которые живут на этих аэродромах, ребят из 15-й бригады армейской авиации. Поверьте, за каждого из них распирает гордость, что они сейчас в зоне специальной военной операции с оружием в руках защищают интересы нашей страны», – подчеркнул сенатор.

Напомним, Алексей Наумец с 2005 по 2007 год был начальником штаба – заместителем командира 104-го гвардейского десантно-штурмового Краснознамённого ордена Кутузова полка (Черёха) 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой ордена Суворова дивизии. С 2013 по 2018 год – командир 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой ордена Суворова дивизии (Псков).

Напомним, что с 20 по 22 мая в Совете Федерации проходят Дни Псковской области. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов возглавляют официальную делегацию региона. Представители власти Псковской области озвучат сенаторам наиболее значимые для региона проекты.

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