Алексей Наумец: В Псковской области к военнослужащим относятся по-особенному

17:34, 20 мая 2024, ПАИ

Об особенном отношении к военнослужащим в Псковской области рассказал сенатор Алексей Наумец в интервью телеканалу Совета Федерации «Вместе-РФ».

«Мы порубежный регион, у нас границы с тремя государствами, две из которых – страны НАТО. Тут люди живут по-особенному, относятся друг к другу по-особенному и особенно относятся к военнослужащим. Эта работа велась на протяжении многих лет, когда военнослужащие вовлекались в вопросы военно-патриотического воспитания в школах и в учебных заведениях разного уровня», – сказал он.

Алексей Наумец отметил, что те военнослужащие, которые не могут продолжать службу, очень серьёзно вовлечены в работу военно-патриотического центра «Воин», где они занимают должности инструкторов и руководителей. Сенатор также подчеркнул, что центр «Воин» был создан, в частности, по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

«Я сам лично каждый раз посещаю этот центр и вижу, что на площадке там не бывает спуска, там до последнего оттачивают все вопросы», – уточнил он.

Кроме того, Алексей Наумец отметил работу филиала фонда «Защитники Отечества» по Псковской области, которую также курирует глава региона Михаил Ведерников. «Не реже одного раза в месяц собирается совещание, на котором обсуждают проблемные вопросы», – заключил сенатор.

Ранее сообщалось, что в филиале фонда «Защитники Отечества» по Псковской области положительно решили 99 % обращений.

Напомним, что с 20 по 22 мая в Совете Федерации проходят Дни Псковской области. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов возглавляют официальную делегацию региона. Представители власти Псковской области озвучат сенаторам наиболее значимые для региона проекты.