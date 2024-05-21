Трудоустройство подростков в Псковской области обсудили эксперты

16:30, 21 мая 2024, ПАИ

Устройство несовершеннолетних на работу на территории Псковской области обсудили эксперты. Речь об этом шла в рамках круглого стола «Возможности и тенденции молодёжного рынка труда Псковской области» на площадке медиацентра ПАИ.

В этой ситуации, особенно в промежуток летних каникул, спрос соискателей превышает предложение, рассказал начальник отделения областного центра занятости населения по Пскову и Псковскому району Алексей Васильев. «Иногда подросткам приходится идти туда, куда придётся. А там они не защищены, поэтому эту проблему, конечно, нужно решать совместно», – обратил внимание он.

В свою очередь, начальник отдела трудового воспитания и профориентации Псковского городского молодёжного центра Александр Косаржевский рассказал, что молодые люди от 14 до 17 лет смогут стать участниками трудовых отрядов подростков. Ребята могут получить не только первый опыт работы, но и большое количество условий для проведения досуга и работы в команде, уточнил он.

«Мы, как операторы, помогаем подросткам подойти к работодателю. И, разумеется, трудовые отряды подростков – только про официальное трудоустройство», – подчеркнул Александр Косаржевский. Сейчас такие объединения уже есть на базе 12 школ. Стать их частью может каждый желающий, обратившись в Молодёжный центр Пскова либо в группу трудовых отрядов подростков в соцсети «ВКонтакте».

Российские студенческие отряды (РСО), частью которых являются трудовые отряды подростков, очень заинтересованы в трудоустройстве несовершеннолетних, обратила внимание командир Псковского отделения РСО Алла Сердцева. «Если кто-то переживает, что их дети забросят учёбу и будут только работать, уверяю вас: мы не поощряем работу во вред учёбе», – сказала она.

Кроме того, в рамках встречи о трудоустройстве несовершеннолетних рассказал ведущий инспектор Молодёжного кадрового центра Псковской области Максим Ермолин. По его словам, в 2023 году в регионе было трудоустроено 1 670 человек от 14 до 18 лет.

На сегодняшний день на портале «Работа России» для этой категории жителей области доступно 250 вакансий, уточнил он. «Если ребята хотят найти работу, они также могут обратиться к нам в отделение кадрового центра. И хочу отметить, что они уже очень активно идут, так как начинаются летние каникулы», – заключил Максим Ермолин.

Отметим, что круглый стол прошёл в рамках реализации проекта, поддержанного в рамках конкурса «Росмолодежь. Гранты» «В поисках себя – карьерный трек для студентов».