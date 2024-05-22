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Общество

Основные причины нежелания трудоустройства молодёжи назвали псковские работодатели

Почему молодёжь не всегда хочет трудоустраиваться на работу, рассказали работодатели из Псковской области. Речь об этом шла в рамках круглого стола «Возможности и тенденции молодёжного рынка труда Псковской области» на площадке медиацентра ПАИ.

На фото: Татьяна Кирилёнок. Фото здесь и далее: Андрей Степанов

По словам управляющей ООО «Группа компаний «Мега холод» Татьяны Кирилёнок, ситуация зачастую связана с низкой заинтересованностью молодых людей иметь дело с рабочими специальностями. «Конечно, есть отсутствие популярности рабочих специальностей у молодёжи», – уточнила она.

Кроме того, часто молодые люди приходят на работу полностью дезориентированными в своей профессии, отметила Татьяна Кирилёнок. «Причём материальная мотивация зачастую плохо решает задачу замотивированности молодых людей. Здесь иногда большую роль играют среда, ценности по тому, что вокруг, условия, дорога до предприятия и ряд других факторов», – отметила она.

А если рассматривать устройство несовершеннолетних, то работодателям зачастую приходится сталкиваться с чрезмерной родительской опекой, обратила внимание Татьяна Кирилёнок.

На фото: Татьяна Петрова

На нежелание молодёжи сталкиваться с рабочими специальностями обратила внимание и исполнительный директор общества с ограниченной ответственностью «Кампотекс» Татьяна Петрова.

«Мы даже когда общаемся со студентами вузов, узнаём, что мало кто из них планирует идти работать на производство. Нам очень сложно найти людей даже на высокую квалификацию с хорошей зарплатой, например, дизайнеров, конструкторов одежды. В Пскове это вообще дефицитные специалисты», – подчеркнула она.

Всего во встрече приняли участие более 20 работодателей и представителей организации занятости и трудоустройства. Среди них были начальник отдела кадров вагонного участка Псков Северо-западного филиала АО «ФПК» Лариса Нагорная, менеджер по персоналу Северо-западной инвестиционной компании Елена Самолётова, руководитель «Дома мяса» Антон Скрыпников, директор кондитерской «Миша» Михаил Пасько, директор «К-Информ» Татьяна Марина.

Отметим, что круглый стол прошёл в рамках реализации проекта, поддержанного в рамках конкурса «Росмолодежь. Гранты» «В поисках себя – карьерный трек для студентов».

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