Михаил Ведерников – о Днях Псковской области в Совете Федерации: Здесь могут быть приняты отдельные стратегические для региона решения

18:52, 20 мая 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников назвал дни региона в Совете Федерации отличным дополнительным инструментом, который позволяет на высоком уровне поднять проблемы, которые по тем или иным причинам не попадают в нацпроекты, в плановые программы и плановые взаимодействия с министерствами, получить по ним решения. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.



«Здесь могут быть отдельные стратегические решения, в том числе по вопросам финансового обеспечения региона. Если удастся хотя бы несколько решений получить, это сэкономит не один миллиард для бюджета и, соответственно, даст нам возможность участвовать в большем количестве программ и принимать дополнительные региональные решения, например увеличивать гранты для ТОС, инициативного бюджетирования и для многого другого. Это станет дополнительной точкой роста», – прокомментировал итоги первого дня региона в Совете Федерации Михаил Ведерников.

Напомним, что с 20 по 22 мая в Совете Федерации проходят Дни Псковской области. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов возглавляют официальную делегацию региона. Представители власти Псковской области озвучат сенаторам наиболее значимые для региона проекты.