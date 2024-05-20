Первый день работы делегации Псковской области в Совете Федерации прокомментировал Александр Котов

19:06, 20 мая 2024, ПАИ

Первый день работы делегации Псковской области в Совете Федерации прокомментировал Александр Котов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

«Как известно, Совет Федерации – это палата регионов, и где, как не здесь, нам преклонить голову. Мы сюда приехали с большими надеждами на помощь и поддержку», – прокомментировал первый день работы делегации Псковской области в Совете Федерации спикер Собрания Александр Котов.

«Нам, безусловно, хочется рассказать, чего мы достигли в последние годы. И на самом деле есть что рассказать, есть что показать. В то же время у нас есть большое количество проблем, которые нам в одиночку не решить. Совет Федерации – это то место, где нас могут услышать, понять и найти возможность помочь. Большой единой сильной командой с помощью высокого федерального уровня власти мы очень рассчитываем, что найдём такие механизмы, которые позволят Псковской области развиваться быстрыми темпами. На это рассчитывают жители региона, бизнес, местное самоуправление – все ждут таких решений, которые способствовали бы движению вперёд, или, как Михаил Юрьевич любит выражаться, рывку вперёд», – отметил Александр Котов.

Напомним, что с 20 по 22 мая в Совете Федерации проходят Дни Псковской области. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов возглавляют официальную делегацию региона. Представители власти Псковской области озвучат сенаторам наиболее значимые для региона проекты.