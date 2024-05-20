Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Первый день работы делегации Псковской области в Совете Федерации прокомментировал Александр Котов

Первый день работы делегации Псковской области в Совете Федерации прокомментировал Александр Котов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Первый день работы делегации Псковской области в Совете Федерации прокомментировал Александр Котов. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Как известно, Совет Федерации – это палата регионов, и где, как не здесь, нам преклонить голову. Мы сюда приехали с большими надеждами на помощь и поддержку», – прокомментировал первый день работы делегации Псковской области в Совете Федерации спикер Собрания Александр Котов.

«Нам, безусловно, хочется рассказать, чего мы достигли в последние годы. И на самом деле есть что рассказать, есть что показать. В то же время у нас есть большое количество проблем, которые нам в одиночку не решить. Совет Федерации – это то место, где нас могут услышать, понять и найти возможность помочь. Большой единой сильной командой с помощью высокого федерального уровня власти мы очень рассчитываем, что найдём такие механизмы, которые позволят Псковской области развиваться быстрыми темпами. На это рассчитывают жители региона, бизнес, местное самоуправление – все ждут таких решений, которые способствовали бы движению вперёд, или, как Михаил Юрьевич любит выражаться, рывку вперёд», – отметил Александр Котов.

Напомним, что с 20 по 22 мая в Совете Федерации проходят Дни Псковской области. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов возглавляют официальную делегацию региона. Представители власти Псковской области озвучат сенаторам наиболее значимые для региона проекты.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












20 мая 2024

Первый день работы делегации Псковской области в Совете Федерации прокомментировал Александр Котов
20 мая 2024

Михаил Ведерников – о Днях Псковской области в Совете Федерации: Здесь могут быть приняты отдельные стратегические для региона решения
20 мая 2024

Перспективы строительства нового зала БКЗ в Пскове и создания лаборатории обсудили в Совете Федерации
20 мая 2024

Четыре принципиально важных капиталоёмких вопроса для Псковской области обозначил Михаил Ведерников в Совете Федерации
20 мая 2024

Михаил Ведерников назвал в Совете Федерации инструменты поддержки дальнейшей модернизации ЖКХ в Псковской области
20 мая 2024

В Днях Псковской области в Совете Федерации участвуют руководители регионального парламента
20 мая 2024

С 20 по 22 мая в Совете Федерации проходят Дни Псковской области
20 мая 2024

Рейтинг эффективности муниципалитетов Псковской области по реализации нацпроектов озвучил Михаил Ведерников

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...