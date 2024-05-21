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Общество

На 54% увеличился детский травматизм в Псковской области

На 54 % увеличился детский травматизм в Псковской области за четыре месяца по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила региональный уполномоченный по правам ребёнка Наталия Соколова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 21 мая.

На фото: Наталия Соколова. Фото: ПАИ

В большинстве случаев дети получают травмы в ДТП, а также в быту, в походах и на водоёмах, уточнила она.

«Нужно научить ребёнка правилам безопасности, особенно при передвижении на самокате и велосипеде. В первую очередь ребёнок должен смотреть по сторонам и переходить дорогу только на зелёный свет светофора», – сказала гостья медиацентра.

На фото: Елена Степанова. Фото: ПАИ

«Кроме того, у некоторых детей в летний период возрастает желание покататься на мопеде или автомобиле, поэтому ключи от транспорта нужно хранить в недоступном месте. Также стоит учесть, что за рулём мопеда может находиться только человек, достигший 16 лет и прошедший курс обучения», – заключила инспектор по особым поручениям отдела Управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области Елена Степанова.

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