На 54% увеличился детский травматизм в Псковской области
На 54 % увеличился детский травматизм в Псковской области за четыре месяца по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила региональный уполномоченный по правам ребёнка Наталия Соколова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 21 мая.
В большинстве случаев дети получают травмы в ДТП, а также в быту, в походах и на водоёмах, уточнила она.
«Нужно научить ребёнка правилам безопасности, особенно при передвижении на самокате и велосипеде. В первую очередь ребёнок должен смотреть по сторонам и переходить дорогу только на зелёный свет светофора», – сказала гостья медиацентра.
«Кроме того, у некоторых детей в летний период возрастает желание покататься на мопеде или автомобиле, поэтому ключи от транспорта нужно хранить в недоступном месте. Также стоит учесть, что за рулём мопеда может находиться только человек, достигший 16 лет и прошедший курс обучения», – заключила инспектор по особым поручениям отдела Управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области Елена Степанова.
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