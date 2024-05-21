Эксперт: Основная причина гибели детей на воде в Псковской области – недосмотр взрослых

16:57, 21 мая 2024, ПАИ

Основной причиной гибели несовершеннолетних на воде в Псковской области является недосмотр взрослых, заявил заместитель руководителя территориального органа (главный государственный инспектор по маломерным судам Псковской области) Игорь Зарытовский на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 21 мая.

В 2023 году зафиксировали увеличение случаев гибели детей на воде по сравнению с 2021 и 2022 годами. В 2023 году было четыре погибших, а в предыдущие годы – один в год, пояснил он.

«Вода – это зона повышенной опасности. Нельзя купаться в необорудованных местах и нужно всегда следить за своими детьми», – подчеркнул спикер.

В преддверии лета сотрудники различных ведомств проводят профилактические мероприятия в детских оздоровительных лагерях и образовательных учреждениях, чтобы объяснить технику безопасности на воде. Профилактика позволяет снизить процент случаев гибели детей на воде, заключил Игорь Зарытовский.