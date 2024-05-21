Специалисты высочайшего класса возвращаются на работу в Псковскую детскую областную больницу

17:08, 21 мая 2024, ПАИ

Специалисты высочайшего класса возвращаются на работу в Псковскую детскую областную клиническую больницу, рассказал исполняющий обязанности главного врача медучреждения Евгений Васильев в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове во вторник, 21 мая.

«Моя задача – показать сейчас тем докторам, которые имеют высокое звание врача, имеют диплом педиатрии, которые на сегодняшний день выбрали основной своей целью работать в частном центре, что детская областная больница – не унылое учреждение, откуда надо убежать и спрятаться от проблем. Я хочу показать, что учреждение, которое работает на благо самой незащищенной части населения, готово работать максимально качественно, быстро и с лучшими специалистами», – отметил Евгений Васильев.

По его словам, сейчас некоторые из специалистов начинают возвращаться на работу в медучреждение. «За этот короткий срок, пока я в должности, я успел переговорить с более чем двумя десятками специалистов, которые у нас не работают. И два человека меня услышали и прекрасно поняли», – сказал и. о. главного врача.

Среди двух привлечённых сотрудников специалист по травматологии и ортопедии, а также челюстно-лицевой хирург.

«У нас был колоссальный провал, который я решал сразу же, как только вступил в должность, – это челюстно-лицевая хирургия. Её не было практически два года. У нас это большой пласт пациентов и с большими сложностями. Сейчас у нас работает Лев Викторович Журавлёв – уникальный челюстно-лицевой хирург, который выполняет огромный объём задач и уже спас жизнь девочке, которая находится в отделении реанимации», – поделился Евгений Васильев.

В больнице продолжают работать специалисты высокого уровня, сказал он. «Врачей нужно собрать и создать те условия, когда им будет неинтересно ездить по пяти разным точкам и поднимать частную медицину. Я тоже работал в частном секторе и понимаю все нюансы, но я никогда в жизни не оставлял государственную медицину. Я давал клятву врача России, давал клятву, что готов помогать людям», – заключил и. о. главного врача.