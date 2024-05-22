Цикл программ о здоровье детей появится на «Первом Псковском» при поддержке руководителя детской областной больницы Евгения Васильева

09:08, 22 мая 2024, ПАИ

Новый цикл программ, посвящённый здоровью детей, запустит телеканал «Первый Псковский» совместно с исполняющим обязанности главного врача Псковской детской областной клинической больницы Евгением Васильевым.

«Я смотрю на всё то, что направлено на сохранение жизни и здоровья наших детей, абсолютно положительно», – сказал Евгений Васильев в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Напомним, что на телеканале также выходит программа «Секреты тела». В декабре 2023 года она отметила год с момента своего запуска.