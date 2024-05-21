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Общество

Минобороны предложило уточнить внешнюю границу территориального моря России в Балтике

Минобороны разработало проект постановления правительства, которое установит обновленный перечень точек, от которых отмеряется ширина территориального моря у материкового побережья и островов Российской Федерации в Балтийском море, пишет «Интерфакс».

Ведомство предлагает признать недействующим на территории РФ раздел «Балтийское море» перечня географических координат точек, определяющих положение исходных линий для отсчета ширины территориальных вод, экономической зоны и континентального шельфа СССР у материкового побережья и островов Северного Ледовитого океана, Балтийского и Черного морей от 1985 года.

«Министерству обороны Российской Федерации: опубликовать в «Извещениях мореплавателям» указанный в пункте 1 настоящего постановления перечень; скорректировать и переиздать государственные морские навигационные карты соответствующих масштабов с нанесенными границами территориального моря Российской Федерации», – говорится в проекте.

Российский МИД должен будет сдать на хранение Генеральному секретарю ООН копию каждой карты, скорректированной и переизданной в соответствии с пунктами данного постановления.

«Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии при создании и обновлении государственных топографических карт учесть изменение прохождения внешней границы территориального моря Российской Федерации в Балтийском море», – говорится в проекте.

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