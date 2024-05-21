Турпотенциал Псковской области демонстрируют гостям выставки «Россия» в Москве

19:21, 21 мая 2024, ПАИ

Форум Северо-Западного макрорегиона «Пространство будущего» проходит во вторник, 21 мая, на площадке международной выставки-форума «Россия» в Москве. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Педседатель регионального комитета по туризму Марина Егорова станет участником деловой программы форума. На открытии мероприятия в рамках пленарного заседания она выступила с докладом «Туризм – драйвер развития Псковской области».

На стенде Псковской области на выставке-форуме на ВДНХ развернулись творческие интерактивные площадки. Посетители смогут познакомиться с обычаями глубинки Псковской области, а также поучаствовать в мастер-классах по изготовлению сувениров из панцирей виноградных улиток, по плетению игрушек из полевых трав и по украшению сумок-торб. Кроме того, все желающие могут поучаствовать в мастер-классе по игре на балалайке, сделать открытки с акварельной росписью. Также проходит программа «Народно-фольклорные игры Псковской области и Невельского района».

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября 2023 года на территории ВДНХ в Москве по решению президента РФ Владимира Путина. Изначально предполагалось, что мероприятие завершится в середине апреля 2024 года, однако глава государства предложил продлить выставку на лето. Все регионы России представляют свои экспозиции, посвящённые самым важным достижениям в различных отраслях.

О том, как Псковская область принимает участие в мероприятии, читайте в специальном сюжете ПАИ.