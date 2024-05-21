Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Турпотенциал Псковской области демонстрируют гостям выставки «Россия» в Москве

Форум Северо-Западного макрорегиона «Пространство будущего» проходит во вторник, 21 мая, на площадке международной выставки-форума «Россия» в Москве. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Педседатель регионального комитета по туризму Марина Егорова станет участником деловой программы форума. На открытии мероприятия в рамках пленарного заседания она выступила с докладом «Туризм – драйвер развития Псковской области».

На стенде Псковской области на выставке-форуме на ВДНХ развернулись творческие интерактивные площадки. Посетители смогут познакомиться с обычаями глубинки Псковской области, а также поучаствовать в мастер-классах по изготовлению сувениров из панцирей виноградных улиток, по плетению игрушек из полевых трав и по украшению сумок-торб. Кроме того, все желающие могут поучаствовать в мастер-классе по игре на балалайке, сделать открытки с акварельной росписью. Также проходит программа «Народно-фольклорные игры Псковской области и Невельского района».

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября 2023 года на территории ВДНХ в Москве по решению президента РФ Владимира Путина. Изначально предполагалось, что мероприятие завершится в середине апреля 2024 года, однако глава государства предложил продлить выставку на лето. Все регионы России представляют свои экспозиции, посвящённые самым важным достижениям в различных отраслях.

О том, как Псковская область принимает участие в мероприятии, читайте в специальном сюжете ПАИ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












21 мая 2024

«След «Пантеры» ищет родственников Николая Романова, погибшего в годы Великой Отечественной войны
21 мая 2024

Новое дело о получении взятки возбудили в отношении Александра Грацкого
21 мая 2024

Псковская команда на выставке «Россия» поделилась опытом реализации инвестиционных проектов
21 мая 2024

Профсоюзная молодёжь поддержала акцию «Ночь в музее»
21 мая 2024

В Совете Федерации работает выставка, посвящённая Псковской области
21 мая 2024

Игрушку из «Коробки храбрости» будут получать дети после операции в областной больнице
21 мая 2024

Проект комплексного развития сельских территорий Псковской области обсудили в Совете Федерации
21 мая 2024

Игорь Дитрих: В рамках Дней Псковской области в Совете Федерации у региона есть возможность обозначить самые острые проблемы

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...