Всего 11% псковичей стрессуют из-за рабочих чатов

08:20, 22 мая 2024, ПАИ

Псковичи в опросе hh.ru рассказали, из-за чего чаще всего испытывают стресс на работе, а также готовы ли они делегировать роботам общение с коллегами.

Больше половины опрошенных (64%) раздражаются на работе из-за различных (крупных и мелких) конфликтов с коллегами. 21% опрошенных стрессует из-за разбора ошибок или рассмотрения ошибок их команд. Также 21% переживает из-за увольнения коллег.

Внезапные созвоны по различным проектам раздражают сразу 20% опрошенных, а вот запланированное общение по рабочим вопросам вызывает стресс лишь у 5% работников. Кроме того, 11% псковичей стрессуют из-за рабочих чатов. Чаще всего это работники сферы образования и науки (каждый пятый работник, или 18% опрошенных). Не испытывают особой любви к общению в рабочих чатах также 15% представителей строительных профессий, 13% юристов и 12% ИТ-специалистов.

Псковичи также отметили, что стресс у них вызывают следующие факторы: нарушение графика работы / изменение планов, давление и контроль руководства, конфликтные клиенты, переработки / нагрузка и отсутствие обеденного перерыва. Кроме того, опрошенные испытывают стресс из-за неоплачиваемых переработок и отсутствия премий.

22% опрошенных хотели бы, чтобы за них в рабочих чатах отвечал бот или робот.

Более молодые респонденты чаще указывали на то, что готовы делегировать роботам общения с коллегами в рабочих чатах. Сразу 24% молодых специалистов от 18 до 24 лет указали, что хотят, чтобы за них с коллегами в рабочей переписке общался бот. Среди опрошенных в возрасте от 55 лет и старше таких набралось лишь 10%.

Каждый пятый пскович готов доверить роботу переписку с коллегами в случае конфликта или в кризисной ситуации. Ещё 27% доверили бы ботам нейтральные ответы («Посмотрим, спасибо!», «Задача в работе, вернемся по статусу» и др.). 30% псковичей готовы на то, чтобы робот общался с коллегами в нерабочее время. 23% выступают за ответы на проявление вежливости («Доброе утро», «Спасибо», «Пожалуйста» и др.).

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